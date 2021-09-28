Глава Красноярского края отказался от места в Заксобрании

Глава Красноярского края Александр Усс, возглавлявший список партии "Единая Россия" на выборах в Заксобрание региона, отказался от депутатского мандата. Также от своих мест в парламенте отказались глава Красноярска Сергей Еремин, председатель горсовета Норильска Александр Пестряков и депутат Госдумы Юрий Швыткин, входивший в список партии, сообщает Крайизбирком.
«Также от мандатов отказались Владимир Жириновский, возглавлявший список ЛДПР, и депутат горсовета Красноярска, лидер списка партии «Зелёные» Сергей Шахматов», – говорится в сообщении.
По правилам, кандидат, победивший на выборах по партийным спискам, может отказаться от депутатского места в течение 5 дней. Мандаты передали другим кандидатам от этих партий:
- Пыжиковой Наталье Ивановне;
- Ампилоговой Галине Владимировне;
- Креминскому Николаю Анатольевичу;
- Субочевой Ирине Николаевне;
- Енджиевскому Захару Львовичу;
- Ивановой Ирине Геннадьевне.
Они также будут обязаны в течение 5 дней либо написать отказ, либо представить в комиссию копии документов об освобождении от обязанностей, которые несовместимы с депутатской работой, рассказывают Дела.ру.
Фото: Дела.ру