Глава Красноярского края отказался от места в Заксобрании

Глава Красноярского края Александр Усс, возглавлявший список партии "Единая Россия" на выборах в Заксобрание региона, отказался от депутатского мандата. Также от своих мест в парламенте отказались глава Красноярска Сергей Еремин, председатель горсовета Норильска Александр Пестряков и депутат Госдумы Юрий Швыткин, входивший в список партии, сообщает Крайизбирком.

«Также от мандатов отказались Владимир Жириновский, возглавлявший список ЛДПР, и депутат горсовета Красноярска, лидер списка партии «Зелёные» Сергей Шахматов», – говорится в сообщении.

По правилам, кандидат, победивший на выборах по партийным спискам, может отказаться от депутатского места в течение 5 дней. Мандаты передали другим кандидатам от этих партий:

Пыжиковой Наталье Ивановне;

Ампилоговой Галине Владимировне;

Креминскому Николаю Анатольевичу;

Субочевой Ирине Николаевне;

Енджиевскому Захару Львовичу;

Ивановой Ирине Геннадьевне.

​Они также будут обязаны в течение 5 дней либо написать отказ, либо представить в комиссию копии документов об освобождении от обязанностей, которые несовместимы с депутатской работой, рассказывают Дела.ру.

Фото: Дела.ру