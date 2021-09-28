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Глава Красноярского края отказался от места в Заксобрании

Главная Общество
Красноярск
12:50 28 Сентября 2021
красноярск, законодательное собрание
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Глава Красноярского края Александр Усс, возглавлявший список партии "Единая Россия" на выборах в Заксобрание региона, отказался от депутатского мандата. Также от своих мест в парламенте отказались глава Красноярска Сергей Еремин, председатель горсовета Норильска Александр Пестряков и депутат Госдумы Юрий Швыткин, входивший в список партии, сообщает Крайизбирком.

«Также от мандатов отказались Владимир Жириновский, возглавлявший список ЛДПР, и депутат горсовета Красноярска, лидер списка партии «Зелёные» Сергей Шахматов», – говорится в сообщении.

По правилам, кандидат, победивший на выборах по партийным спискам, может отказаться от депутатского места в течение 5 дней. Мандаты передали другим кандидатам от этих партий:

  • Пыжиковой Наталье Ивановне; 
  • Ампилоговой Галине Владимировне; 
  • Креминскому Николаю Анатольевичу; 
  • Субочевой Ирине Николаевне; 
  • Енджиевскому Захару Львовичу; 
  • Ивановой Ирине Геннадьевне. 

​Они также будут обязаны в течение 5 дней либо написать отказ, либо представить в комиссию копии документов об освобождении от обязанностей, которые несовместимы с депутатской работой, рассказывают Дела.ру.

Фото: Дела.ру

Общество / НОВОСТИ
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