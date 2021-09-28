Для Красноярска закупят 19 современных трамваев

В Красноярске появится 19 новых трамваев. Тендер на закупку был объявлен в начале сентября, начальная цена составляла 970 млн. рублей. Единственным участником торгов стала компания «Транспортные системы». В администрации отметили, что контракт на покупку ещё не подписан.

Трамваи 71-911ЕМ «Львенок» должны поступить в город в декабре. В салоне вагона установлены камеры наблюдения, климат-контроль, медиакомплексы и USB-розетки для зарядки гаджетов. Ездить в нём будет удобно как маломобильным гражданам, так и семьям с колясками.

Фото: Борус