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За право преображения Норильска поборются 73 компании из 13 стран

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Красноярск
13:10 28 Сентября 2021
общество, норильск, конкурс, благоустройство
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Приём заявок на участие в Открытом международном конкурсе на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации города Норильска до 2035 года завершился.

Создание архитектурно-планировочной концепции — важный этап программы социально-экономического развития Норильска, предусмотренной четырёхсторонним соглашением между Правительством Российской Федерации, правительством Красноярского края, городской администрацией и «Норникелем».

Объём совместного финансирования программы — 120 млрд руб. (24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,7 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля») Дополнительно на развитие города компания направит 150 млрд руб. до 2035 г.

Конкурс стартовал в июле по инициативе муниципалитета и Агентства развития Норильска, при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса — Международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab». Конкурс создан не только, чтобы гармонично вписать новую застройку в существующий архитектурный код города, но, и чтобы полностью поменять представление о Норильске, создать современный город в Арктической зоне и, конечно, повысить комфорт его жителей.

По всем правилам конкурса заявки оформили 27 участников (12 индивидуальных претендентов и 15 консорциумов, всего 73 компании) из 13 стран (22 городов). Одобрены заявки архитектурных бюро из России (Казань, Кировск, Санкт-Петербург, Красноярск, Реутов, Саратов, Москва, Якутск), Турции (Стамбул), США (Шарлотсвилл), Белоруссии (Минск), Канады (Торонто), Франции (Париж и Шарантон), Великобритании (Лондон), Индии (Мумбаи), Нидерландов (Утрехт), Китая (Чанчунь), Норвегии (Тромсё и Будё), Дании (Копенгаген) и Швеции (Стокгольм).

За право преображения Норильска поборются 73 компании из 13 стран

Участникам нужно будет предложить свои решения по повышению привлекательности города для жизни, учёбы и работы, благоустройству имеющихся территорий, улучшению общественной активности города, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Участникам конкурса необходимо учитывать исторические особенности застройки, климатические характеристики Норильска, уникальность географического расположения города и новое видение территории. Норильск развивается как центр цветной металлургии мирового уровня и как центр компетенций, исследований и знаний в Арктике. Город стремится уйти от концепции моногорода, поддерживая туризм, креативные индустрии, предпринимательство.

19 октября жюри отберёт из числа участников тройку сильнейших — финалистов, которые разработают концепции реновации Норильска, а в марте 2022 года подведут итоги конкурса.

Кстати, реновация города уже идёт. К примеру, на прошлой неделе представили проект реконструкции старой гимназии, на месте её в 2025 году возведут современную школу на 650 учеников и проект новой поликлиники в районе Талнах. Также в Норильске построят школу на 1 100 учащихся, пожарное депо, музей современного искусства, ледовый дворец, бассейн и другие объекты.

Фото: красноярское представительство ПАО «ГМК «Норильский никель», ttelegraf.ru

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