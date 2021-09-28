На Таймыр доставлено 45,5 тысяч тонн топлива

89,5 % топлива доставлено в посёлки Таймыра в рамках северного завоза.

Всего поставят порядка 24,5 тыс тонн угля для населения и учреждений бюджетной сферы, 15 тыс тонн угля и 11 тыс тонн горюче-смазочных материалов привезут для предприятий ЖКХ. Также доставят около 119 тонн керосина осветительного.

Выгрузка угля проходит в Попигае сельского поселения Хатанга для людей, проживающих в домах с печным отоплением, и предприятий ЖКХ. На теплоходе «Ф. Наянов» доставили в городское поселение Диксон уголь для предприятий ЖКХ. В Хатанге выгружают дизельное топливо.

Фото: © Юлия Власова