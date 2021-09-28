В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 64 предприятия Красноярского края

Промежуточные итоги по реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.

Сегодня участие принимают 64 компании. Из них 28 компаний повышают производительность труда под управлением экспертов Федерального центра компетенций, 23 компании повышают производительность труда под управлением экспертов регионального центра компетенций, 13 компаний самостоятельно внедряют технологии бережливого производства. Все они — предприятия пищевой и обрабатывающей промышленности, дорожной и транспортных отраслей, строительства, сельского хозяйства и торговли.

До конца года в национальный проект вступят ещё две организации, а к 2024 году — не менее 107 предприятий.

Сегодня прошли обучение методикам и инструментам повышения производительности труда 1 089 сотрудников предприятий и представителей региональной команды. Из них 500 человек обучились с экспертами Федерального центра компетенций, 499 — с региональным центром компетенций, 90 человек прошли обучение самостоятельно.

— На сегодняшний день на 37 предприятиях завершились пилотные потоки. Среднее время протекания процессов и выпуска готовой продукции уменьшилось на 44 %, на 59 % выросла выработка готовой продукции на отобранных участках, уровень незавершённого производства снижен на 47 %. Это свидетельствуют о том, что национальный проект востребован и высоко эффективен в современных экономических условиях, — отметил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

Фото: krskstate.ru