Дачные маршруты переходят на осеннее расписание

С 1 октября на дачных маршрутах №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С из-за ухудшения погодных условий и снижением пассажиропотока вводится осеннее расписание. Об этом сообщили на сайте администрации города красноярска.

До 17 октября автобусы № 19 и № 37, продлённые до садовых обществ «Южное» и «Гренада», будут ездить по маршруту до 17 октября включительно.

С 18 октября перевозку продолжат дачные маршруты № 18 и № 40. Они будут работать по выходным дням. С 18 октября у автобусов № 18 конечная остановка — «Сады».

Обновлённый график размещён в автобусах и на конечных остановках дачных маршрутов.

Всю информацию о движении автобусов можно узнать по телефону: 256-84-00 или на сайте.

Фото: ussur.net