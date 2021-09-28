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Скелетонистка из Красноярска вошла в топ-100 самых сексуальных женщин страны

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Красноярск
10:06 28 Сентября 2021
красноярск, спорт
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Спортсменка из Красноярска Юлия Канакина вошла в топ-100 самых сексуальных россиянок по версии журнала MAXIM. За девушку проголосовало 1888 читателей журнала.

Юлия входит в сборную по скелетону и списки самых красивых и сексуальных спортсменок.

«Как отношусь к заголовкам в духе „Самая сексуальная скелетонистка“? Раньше меня это немного огорчало. Ну, раз написали — ладно, два — ну, хорошо. Но когда такие публикации мелькают часто, думаю — ну, почему они не пишут, что у меня быстрый старт, или то, что я заняла призовое место, допустим? А потом мне, если честно, стало всё равно», — сказала Канакина в интервью «Р-Спорт»

Фото: maximonline.ru

 

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