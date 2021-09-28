DENTIST стоматология Красноярск на Авиаторов 42 — отличный выбор горожан

DENTIST стоматология Красноярск готова позаботиться о своих пациентах, гарантируя каждому внимательное отношение и верное решение стоматологических проблем. Клиника оснащена последними цифровыми достижениями медицинских технологий, которые успешно применяются коллективом квалифицированных врачей.

Услуги, которые предлагает DENTIST стоматология Красноярск.

Лечение

Клиенту предлагаются все варианты стандартного лечения зубов, такие как пломбирование и реставрация, выполняемые по последним медицинским протоколам.

Профессиональная чистка

Ультразвуковая комплексная процедура, направленная на улучшение гигиены полости рта, необходима в качестве профилактики гингивита и периодонтита.

Протезирование

Протезами называются металлические конструкции, включающие зубные единицы, утраченные пациентом. Благодаря протезированию восполняются пустоты зубного ряда и недостатки, связанные с убыванием кости. DENTIST стоматология Красноярск предлагает своим клиентам протезирование, так как оно улучшает эстетику улыбки и восстанавливает полноценную жевательную функцию.

Хирургия и костная пластика

Остеопластика относится к востребованным сегодня хирургическим операциям, так как направлена на восполнение объёма части челюстной кости, которая подверглась убыванию.

Ортодонтическое исправление прикуса

DENTIST стоматология Красноярск гордится своими ортодонтами, имеющими большой опыт терапии с помощью новейших брекетов. Пациентам будет предложен лучший из вариантов коррекции окклюзии.

Удаление

Благодаря профессионализму хирургов DENTIST стоматология города Красноярск предлагает удаление зубов различной сложности. Экстракция зубных единиц необходима при невозможности лечения, а также для проведения протезирования и имплантации.

Широкая гамма услуг позволяет произвести любой вид терапии в зависимости от нужд каждого клиента. DENTIST стоматология города Красноярск готова убедить своих пациентов в том, что сегодня для стоматологов нет ничего невозможного.

Стоматология: специалисты

DENTIST стоматология Красноярск располагает стоматологами всех профилей, каждый из которых - эксперт в своей области. Врачи отличаются высоким уровнем образования в сфере стоматологии и умеют выслушать клиентов, предоставив им всю информацию, касающуюся диагностики и лечения.

Записаться на прием в стоматологию DENTIST вы можете на сайте клиники https://dentist-stom.ru по телефону 7391 2167838 или по адресу Красноярск Авиаторов 42.

Фото: DENTIST стоматология Красноярск