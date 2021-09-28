Лучших сельских конников Красноярского края наградили автомобилями

В Емельяново на ипподроме прошли 21-е краевые соревнования сельских конников. Победителей определили Команды из Ачинского, Ужурского, Балахтинского, Рыбинского, Емельяновского и Краснотуранского районов состязались в одиннадцати испытаниях: заездах рысью, гладких скачках и заездах русских троек.

Первое место и ключи от автомобиля ГАЗель Next получили конники из хозяйства Евгения Зайферта из Ужурского района. Второе место автомобиль УАЗ достался команде ООО СХП «Мустанг» из Емельяновского района. Третье место – команда ОАО «Тюльковское» Балахтинского района. Наездникам подарили автомобиль УАЗ. Кроме этого, все участники получили денежные призы и дипломы. Призовой фонд в этом году составил 6,3 млн рублей.

В состязаниях участвовало 138 лошадей. Соревнования проходят ежегодно для популяризации и развития коннозаводства в регионе, выявления лучших племенных коней.