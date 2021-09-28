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Лучших сельских конников Красноярского края наградили автомобилями

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Красноярск
09:06 28 Сентября 2021
в красноярском крае, состояние
Фотография © admkrsk.ru
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В Емельяново на ипподроме прошли 21-е краевые соревнования сельских конников. Победителей определили Команды из Ачинского, Ужурского, Балахтинского, Рыбинского, Емельяновского и Краснотуранского районов состязались в одиннадцати испытаниях: заездах рысью, гладких скачках и заездах русских троек. 

Первое место и ключи от автомобиля ГАЗель Next получили конники из хозяйства Евгения Зайферта из Ужурского района. Второе место автомобиль УАЗ достался команде ООО СХП «Мустанг» из Емельяновского района. Третье место – команда ОАО «Тюльковское» Балахтинского района. Наездникам подарили автомобиль УАЗ. Кроме этого, все участники получили денежные призы и дипломы. Призовой фонд в этом году составил 6,3 млн рублей.

В состязаниях участвовало 138 лошадей. Соревнования проходят ежегодно для популяризации и развития коннозаводства в регионе, выявления лучших племенных коней.

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