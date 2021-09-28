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Золотодобывающая компания загрязнила реку в Манском районе

Главная Общество
Красноярск
09:16 28 Сентября 2021
общество, происшествия, загрязнение, река, в красноярском крае
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Сотрудники природоохранной прокуратуры на авиационном транспорте проверили соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

В октябре 2020 года компания ООО «Сибирские сельские машины» из технологического отстойника произвела сброс сточных вод в реку Кувай Манского района.

Как показали лабораторные исследования, организация загрязнила реку с превышением допустимых концентраций взвешенных веществ примерно в 25 раз, по железу — в 27,3 раза. Ущерб водному объекту — 828 тыс рублей, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

В суд направлен иск о взыскании с ООО «Сибирские сельские машины» суммы причинённого ущерба.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Штраф — 150 тыс рублей. На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Прокурорская проверка продолжается.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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