Золотодобывающая компания загрязнила реку в Манском районе

Сотрудники природоохранной прокуратуры на авиационном транспорте проверили соблюдения законодательства об охране окружающей среды.
В октябре 2020 года компания ООО «Сибирские сельские машины» из технологического отстойника произвела сброс сточных вод в реку Кувай Манского района.
Как показали лабораторные исследования, организация загрязнила реку с превышением допустимых концентраций взвешенных веществ примерно в 25 раз, по железу — в 27,3 раза. Ущерб водному объекту — 828 тыс рублей, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.
В суд направлен иск о взыскании с ООО «Сибирские сельские машины» суммы причинённого ущерба.
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Штраф — 150 тыс рублей. На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Прокурорская проверка продолжается.
Фото: epp.genproc.gov.ru