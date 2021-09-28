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В Красноярске началась продажа безлимитных проездных

Главная Общество
Красноярск
08:50 28 Сентября 2021
общество, красноярск, транспорт
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В Красноярске стартовала продажа безлимитных проездных. Действовать они начнут с 1 октября. Купить проездной можно будет в офисах «Телекомсервиса».

Напомним, что оплачивать абонементы можно будет и в почтовых отделениях.

Стоимость ежемесячного абонемента — 2 100 рублей в месяц. Проездной будет работать на базе транспортной карты. Владельцам достаточно будет просто пополнить счёт на необходимую сумму. Использовать карту можно будет на всех видах общественного транспорта. Тарифный план будет действовать с 1 и по 30 (31) число.

Лучше всего вносить денежные средства заранее, то есть пока месяц ещё не начался. Если оплатить проездной до 10 числа включительно, то срок его действия закончится вместе с календарным месяцем. Абонементы, купленные после 10 числа, начнут действовать только с наступлением нового месяца. К примеру, если внести оплату 11 октября, то воспользоваться проездным можно будет только 1 ноября.

Фото: © архив Sibnovosti.ru

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