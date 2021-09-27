«КрасАвиа» запустила первый рейс в Нижнеангарск

«КрасАвиа» запустил рейсы до самого северного населённого пункта на Байкале – Нижнеангарска. Теперь добраться туда можно за два с половиной часа. Стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей.

«Мы работали над открытием этого рейса достаточно долго и видим, что на данном направлении есть спрос и интерес пассажиров. Надеемся, что администрация обоих регионов поддержит этот рейс в 2022 году, сделав его круглогодичным», – отметил генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Блогеры уже оценили новый маршрут «выходного дня»: прилетев в Нижнеангарск, они попробовали местного омуля, а затем отправились на самую северную точку Байкала, где прошли эвенкийский обряд очищения. Кроме этого, туристов ждут горячие источники Северобайкальска, дикие пляжи и горнолыжные трассы.

Для жителей Северобайкальского района новый рейс позволит экономить при перелёте в европейскую часть России в среднем около 2 тысяч рублей.

Это не единственный новый маршрут от «КрасАвиа»: до второго октября компания запустит полёты в Сургут, Новый Уренгой и Нижневартовск. Выполнять их будут ATR 72 и ATR 42. Новые направления авиакомпания открывает, благодаря участию в программе федерального субсидирования региональных авиаперевозок. Ранее были запущены рейсы из в Бурятию, Югру и на Ямал.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости