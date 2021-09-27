Сирота из Ачинска получила квартиру с грибком и плесенью

В Следственном комитете проверяют информацию о том, что сирота из Ачинска получила квартиру с плесенью. Сообщения об этом появились в социальных сетях города.

В публикации говорится, что девушка получила квартиру по договору соцнайма в доме на улице Южная Промзона. Жильцы сообщают, что здание в аварийном состоянии: подвал затопили грунтовые воды, а двор – сточные. Управляющая компания этот дом не обслуживает.

«По данному факту организована проверка на предмет халатности должностных лиц в местном самоуправления при предоставлении жилья жительнице Ачинска, относящейся к категории лиц оставшихся в детстве без попечения родителей. По результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили сегодня в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Фото: sledcom.ru