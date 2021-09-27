Житель Красноярска сгружал мусор в неположенном месте и потерял свой КАМАЗ

В Советском районе поймали водителя КАМАЗа, сгружавшего строительный мусор в неположенном месте. Нарушение природоохранного законодательства заметили жители района и сообщили об этом в Минэкологии. На место прибыли инспекторы и изъяли самосвал. Сейчас он на штрафстоянке.

Пресс-служба министерства пояснила, что у водителя не было при себе документов, подтверждающих класс опасности отходов и место их перевозки, а грузовик не имел специального оборудования.

«Специалисты ведомства установили, что строительные отходы на земельный участок возле жилых домов на улице Петра Подзолкова сгружались неоднократно. По словам водителя грузовика, территорию таким способом планировали для застройки. Площадь замусоренного участка составила порядка 50 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится административное расследование и установка класса опасности отходов. Нарушителю предстоит очистить замусоренную территорию.

Фото: instagram.com/kraseco