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Первый заместитель главы Красноярска проведёт «горячую линию» по вопросам отопления

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Красноярск
17:40 27 Сентября 2021
красноярск, горячая, линия
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28 сентября первый заместитель главы города ответит на вопросы красноярцев об отоплении. Кроме Владислава Логинова, в общегородской «горячей линии» примут участие специалисты ресурсоснабжающих и управляющих организаций, департамента городского хозяйства, руководители районных администраций. Звонки принимаются на телефон 226-10-60 с 18:00 до 19:00 часов.

Отопительный сезон в краевой столице стартовал 18 сентября. Обычно вывод отопительных систем на полную мощность у управляющих и теплоснабжающих организаций занимает не больше 10 суток. Но на момент 27 сентября некоторый квартиры так и остаются без тепла.

На прошлой неделе жалобы на плохую работу управляющих компаний, завоздушенные стояки и холодные батареи приняли районные «горячие линии».

Напомним, с прошлого года плата за отопление в течение отопительного периода в Красноярске начисляется неравномерно каждый месяц, а исходя из фактического потребления. То есть в квитанциях будут отражены суммы, которые соответствуют показаниям общедомового прибора учёта тепловой энергии. Каждый месяц они могут быть разными.

Фото: newslab.ru

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