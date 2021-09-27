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В Красноярском крае дело жителя Минусинска, обвинённого в поджоге и убийстве, отправили новое рассмотрение

Главная Общество
Красноярск
17:15 27 Сентября 2021
в красноярском крае, суд
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Обвиняемому в поджоге вагончика со спящими коллегами жителю Минусинска отменили оправдательный приговор, сообщает пресс-служба краевой прокураторы.

Преступление произошло 12 февраля 2019 года. Четверо работников одной из лесозаготовок в Ермаковском районе распивали алкоголь в жилом вагончике. Во время застолья мужчины поругались и подрались. 41-летний подозреваемый затаил обиду и когда трое обидчиков уснули, поджёг вагончик и скрылся. Выбрались из горящего кунга лишь двое.

Во время разбирательств минусинец свою вину не признал, пояснив, что покинул вагончик до пожара. Коллегия присяжных заседателей в результате голосования признала вину мужчины недоказанной. 

«Апелляционная инстанция, отменяя приговор, указала, что сторона защиты оказывала давление на присяжных, что повлияло на формирование их мнения при вынесении вердикта», – рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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