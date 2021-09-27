Более 6 тонн мусора собрали волонтёры с берега Енисея в ходе акции РУСАЛа «День реки»

РУСАЛ провёл масштабную экологическую акцию «День реки», которая объединила около 500 корпоративных и городских волонтёров в 10 городах. В Красноярске 12 команд, состоящих из 5 человек каждая, убирались на берегу Енисея на острове Молокова.

В результате уборки с берега реки вывезли 79 мешков мусора общим весом в 6,5 тонн. Из них 15,5 мешков пластика и 21 – стекла и металла. Благодаря партнерам проекта – «Красноярской рециклинговой компании» и проекту «Я сдаю в переработку» весь собранный мусор был отправлен на переработку, либо соответствующим образом утилизирован.

Как и в прошлом году, экомарафон прошёл в прямом эфире. Активисты разделились на команды, каждая из которых наводила порядок на закреплённом участке берега. Находясь далеко друг от друга, участники тем не менее ощущали единство благодаря радиотрансляции, которая сопровождала акцию от старта до подведения итогов. В прямом эфире активисты узнавали о том, как обстоят дела у команд-соперников, следили за событиями в других городах, делились новостями и эмоциями. Всего за два часа в 10 городах удалось собрать 1439 мешков мусора – а это более 14 тонн. Волонтёры сразу же отсортировали отходы, и по завершению акции отправили на переработку более 3,5 тонн вторсырья.

«Мы проводим День реки уже десять лет, но в этом году впервые его участники в десяти разных точках страны одновременно вышли на берега и провели масштабную уборку. География акции растёт, в некоторых городах складываются свои уникальные традиции, связанные с Днём реки, многие волонтёрские команды участвуют в нём постоянно, из года в год. Всё это говорит о том, что День реки стал значимым событием, объединяющим усилия местных властей, партнёров и главное — неравнодушных людей, вносящих свой вклад в сохранение чистоты и подающих землякам пример ответственного отношения к природе», — рассказал Рустам Закиев, директор Департамента социальной политики РУСАЛа.

В 2011 году компания РУСАЛ, Русское географическое общество совместно с партнёрами инициировали проект «День Енисея». Он стал ежегодным экологическим праздником регионального значения, учрежденным по общественной инициативе в Хакасии и Красноярском крае. Отклик на акцию оказался настолько широким, что проект был масштабирован, и с 2019 года проводится не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в еще нескольких регионах присутствия РУСАЛа под общим названием «День реки». Экологические и волонтёрские проекты РУСАЛ реализует на основании собственной социальной политики, принципы которой установил основатель Олег Дерипаска. Цель экологического марафона — очищение прибрежных территорий и объединение усилий местных сообществ для сохранения чистоты рек. География акции в 2021 году: города Ачинск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Новокузнецк, Саяногорск и Североуральск, Шелехов и посёлок Таёжный.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»