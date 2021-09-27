На прошлой неделе в Красноярске поймали 55 нарушителей масочного режима

В Красноярске проверили на соблюдения антиковидных мер 286 торговых точки и на 80 остановок: с нарушениями оказались 90 общественных пространств.

Кроме этого, продолжается охота за нарушителями масочного режима. В этот раз поймали 55 человек. Напомним, что штрафы за несоблюдение антиковидных мер: для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. Проверки ведутся каждый день и не прекратятся до снятия всех ограничений.

Напомним, что с 13 по 19 сентября сотрудники Росгвардии поймали 87 человек без медицинских масок и проверили 632 общественных объекта.