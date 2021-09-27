Бухгалтера канского «Дома ребёнка» обвиняют в присвоении более 600 тысяч рублей

Главного бухгалтера «Красноярского краевого дома ребёнка № 2», расположенного в Канске, будут судить за мошенничество.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, с января по октябрь 2016 года женщина, подделав платёжные поручения, начислила себе 600 тысяч рублей. Для сокрытия факта, кражи она готовила документы о полном освоении денег и отдавала их на подпись главе учреждения, не знавшему о махинациях работницы.

Уголовное дело направлено в Канский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости