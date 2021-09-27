В Красноярске впервые открылся книжный фестиваль «Всё начинается с детства»

В Доме кино состоялось открытие книжного фестиваля «Всё начинается с детства», который приурочен к 45-летию детской библиотеки им. Сергея Михалкова на ул. Щорса и проходит в Красноярске впервые. Фестиваль посвящён детской и подростковой книжной культуре.

На мероприятии присутствовали представители Российского фонда культуры и международного Содружества библиотек им. С. Михалкова. На открытии мэр Сергей Ерёмин вручил благодарственное письмо коллективу библиотеки им. С. Михалкова за вклад в развитие библиотечного дела в городе.

Состоялись творческая встреча с внуком Сергея Михалкова — Егором Кончаловским, известным режиссёром, продюсером, сценаристом и показ его фильма «На луне».

— Есть известная фраза Сергея Михалкова: «Сегодня дети — завтра народ». Важно знать, какими мы хотим видеть наших детей, и рассказывать о том, какие книжки современные писатели создают для молодого поколения», — отметил Егор Кончаловский.

Фестиваль продлится до 29 сентября.

Организаторы приготовили встречи с актёрами, поэтами, писателями, художниками-иллюстраторами. Запланированы творческие вечера с участием актёра театра и кино Александра Давыдова, писателя, автора проекта «Смешарики» Игоря Шевчука, мастер-классы художников-иллюстраторов Вадима Челака и Юрия Богачева. Также будут действовать две выставки: создателя иллюстраций к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» Сергея Алимова и автора медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Виктора Чижикова.