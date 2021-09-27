В девяти домах Красноярска капитальный ремонт ведётся с отставанием от графика

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, до конца следующего года предусмотрено завершение капремонта в 961 доме. Темпы реализации программы — 73,5 %.

В 9 из 28 домов работы ведутся с отставанием от графика, по 17 домам с подрядными организациями расторгнуты договоры на разработку проектно-сметной документации, соответственно работы не начаты.

Прокуратура внесла представление муниципальному казённому учреждению «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» и предостерегла руководителя о недопустимости нарушения жилищных прав жителей 11 многоквартирных домов, где до сих пор не закончен ремонт крыши.

Реализация программы капитального ремонта продолжает контролироваться прокуратурой.

Фото: pravovdom.ru