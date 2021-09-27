В Красноярске мужчина сбил женщину и ребёнка

27 сентября около 12 часов на ул. Вавилова, 54, 66-летний водитель на автомобиле Nissan наехал на 63-летнюю женщину и 7-летнего ребёнка, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы госпитализированы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На записи с камеры наблюдения видно, что водитель грузового автомобиля предоставил преимущество в движении пешеходам в первой полосе. Мужчина, управляющий Nissan, ехал во второй полосе. Он не обратил внимания на остановившийся грузовик, оказавшись в «слепой зоне», в итоге совершил наезд на пешеходов.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: 24.мвд.рф