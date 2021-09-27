В курганинской больнице в следующем году будут делать компьютерную томографию

На базе существующего терапевтического отделения курагинской больницы планируют открыть небольшой комплекс для КТ-диагностики, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. Площади прошли техническую экспертизу, завершаются отделочные работы, заключён договор на монтаж вентиляции.

— В данный момент большое внимание уделяется модернизации первичного звена в здравоохранении. В октябре помещение будет готово, начнётся монтаж аппаратуры. Далее предстоит лицензирование. В будущем году мы сможем принимать пациентов Курагинского и Каратузского районов. Первоначально КТ грудной клетки будет проводиться для пациентов инфекционного госпиталя. В перспективе можно будет рассмотреть возможность организации даже сосудистой первички. Компьютерная томография, к примеру, помогает с большей точностью визуализировать инсульты, — пояснил Сергей Фурсевич, главный врач Курагинской районной больницы.