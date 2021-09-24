Россельхознадзор нашёл мясной цех с продуктами «из будущего»

​Специалисты Россельхознадзора нашли в одном из мясоперерабатывающих цехов Емельяновского района кишечную палочку и продукцию с маркировкой «из будущего».

Проверка посетила мясной цех в сентябре. Оказалось, что мясная продукция не была оформлена, а значит не известно, где и из каких животных она была сделана. Мало того, информация на маркировке ясно дала понять – продукт ещё не произвели.

После изучения мяса в микробиологической лаборатории, в отобранной от партии рульки копчёно-запечённой, обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Всю небезопасную продукцию изъяли и арестовали. В будущем её уничтожат.

Производителя привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Фото: Россельхознадзор