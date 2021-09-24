24 сентября
Красноярск
погода +6 °C
73.01
 
€ 85.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Россельхознадзор нашёл мясной цех с продуктами «из будущего»

Главная Общество
Красноярск
20:00 24 Сентября 2021
красноярск, россельхознадзор
версия для печати Ico_print

​Специалисты Россельхознадзора нашли в одном из мясоперерабатывающих цехов Емельяновского района кишечную палочку и продукцию с маркировкой «из будущего».

Проверка посетила мясной цех в сентябре. Оказалось, что мясная продукция не была оформлена, а значит не известно, где и из каких животных она была сделана. Мало того, информация на маркировке ясно дала понять – продукт ещё не произвели.

После изучения мяса в микробиологической лаборатории, в отобранной от партии рульки копчёно-запечённой, обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Всю небезопасную продукцию изъяли и арестовали. В будущем её уничтожат.

Производителя привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Фото: Россельхознадзор

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Роспотребнадзор не прогнозирует роста больных ковидом из-за увеличения количества международных рейсов

Роспотребнадзор не прогнозирует роста больных ковидом из-за увеличения количества международных рейсов

24 Сентября 2021 г.
В первом полугодии 2021 года специалисты досмотрели почти 16 тыс. пассажиров
Новости Красноярска: В России начнут отслеживать социально опасных школьников с помощью нейросетей

В России начнут отслеживать социально опасных школьников с помощью нейросетей

24 Сентября 2021 г.
На эти цели могут выделить больше миллиарда рублей
Новости Красноярска: До конца года пассажиры могут приобретать льготные билеты в купе со скидкой по семейному тарифу

До конца года пассажиры могут приобретать льготные билеты в купе со скидкой по семейному тарифу

24 Сентября 2021 г.
Благодаря скидке для одного взрослого пассажира и ребенка она снижается в среднем на 40%
Новости Красноярска: Ещё 357 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом

Ещё 357 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом

24 Сентября 2021 г.
22 человека погибли от COVID-19
Новости Красноярска: Сотрудники РУСАЛа накануне общегородского субботника навели порядок на берегу Енисея

Сотрудники РУСАЛа накануне общегородского субботника навели порядок на берегу Енисея

24 Сентября 2021 г.
За два часа металлурги собрали 80 полных биг-бэгов
Новости Красноярска: Водоёмы Норильского промышленного района проверят на загрязнения

Водоёмы Норильского промышленного района проверят на загрязнения

24 Сентября 2021 г.
Из-за техногенной аварии 2020 года
Новости компаний
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
23/09
Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме
21/09
Как Юником24 помогает выбрать надежную МФО
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД утвердили правила движения для электросамокатов в Красноярске

Сотрудники ГИБДД утвердили правила движения для электросамокатов в Красноярске

23 Сентября 2021 г.
Основные изменения коснулись ограничения скорости и размещения транспорта
Новости Красноярска: Пять партий проходят в Госдуму РФ после обработки 40% бюллетеней

Пять партий проходят в Госдуму РФ после обработки 40% бюллетеней

20 Сентября 2021 г.
Они преодолевают пятипроцентный барьер
Новости Красноярска: Пермский край скорбит по погибшим в здании университета

Пермский край скорбит по погибшим в здании университета

21 Сентября 2021 г.
В регионе объявлен день траура
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru