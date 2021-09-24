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Роспотребнадзор не прогнозирует роста больных ковидом из-за увеличения количества международных рейсов

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Красноярск
19:25 24 Сентября 2021
красноярск, эпидемия, рейсы, роспотребнадзор
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Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев заявил, что открытие авиасообщения с другими странами не повлияет на рост заболеваемости коронавирусом.

«Считаю, что риски завоза и распространения различных инфекционных заболеваний на территории края не увеличиваются», — заявил сегодня Горяев.

Напомним, что 15 сентября в красноярском аэропорту открыли магистральную рулёжную дорожку. Она увеличила число международных рейсов. А 22 сентября возобновились рейсы в Египет. Как пояснил глава ведомства, Роспотребнадзор проводит «качественный контроль» на границе, и в настоящее время количество сотрудников санитарно-карантинного пункта увеличено.

Он также рассказал, что Роспотребнадзор проводит «качественный контроль» на границе, и в настоящее время количество сотрудников санитарно-карантинного пункта увеличено. В первом полугодии 2021 года специалисты досмотрели почти 16 тыс. пассажиров, на коронавирус проверили около 4 тысяч.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости 

 

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