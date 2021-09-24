До конца года пассажиры могут приобретать льготные билеты в купе со скидкой по семейному тарифу

До конца текущего года семьи с одним или несколькими детьми могут приобретать билеты по льготному тарифу в купе поездов дальнего следования.

Стоимость проезда по такому тарифу равна разнице между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Благодаря скидке для одного взрослого пассажира и ребенка она снижается в среднем на 40% (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах АО «ФПК» при приобретении проездного документа).

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет.

Воспользоваться льготным тарифом можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп.

Отметим, что приобрести льготные билеты можно только в билетных кассах дальнего следования АО «ФПК» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства, а возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Льгота предоставляется в рамках исполнения постановления Правительства РФ № 875 от 09.06.2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма.

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Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более подробную информацию можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Льготы», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00.