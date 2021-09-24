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Сотрудники РУСАЛа накануне общегородского субботника навели порядок на берегу Енисея

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Красноярск
16:49 24 Сентября 2021
красноярск, уборка
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Более 40 сотрудников красноярской промплощадки РУСАЛа сегодня очищали от мусора береговую линию Енисея в районе улицы Лазо. Традиционно металлурги принимают участие в городских субботниках и, в частности, проводят уборки в Советском районе города Красноярска.

На этом месте два года назад была ликвидирована свалка в рамках муниципального контракта, но через некоторое время берег замусорили снова.  Кроме того, негативно на состоянии берегов Енисея сказался и весенний паводок. За два часа металлурги собрали 80 полных биг-бэгов. Вывозом и утилизацией этого мусора займутся городские службы и строительные организации Красноярска.

Заместитель начальника отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района Андрей Агафонов  отметил высокую сознательность сотрудников Красноярского алюминиевого завода, вышедших на экологическую акцию.

«Место здесь проблемное, и спасибо кразовцам, что вышли накануне субботника на уборку. РУСАЛ неоднократно сам инициирует экологические мероприятия в Советском районе, будь то уборка территорий, или высадка деревьев, это надежный партнер по организации благоустройства».

А уже завтра, в последнюю субботу сентября, РУСАЛ организовывает традиционный ежегодный экомарафон «День реки». На берегу острова Молокова соберутся волонтеры и будут соревноваться в количестве собранного мусора на территории, закрепленной за командой.

Экологический волонтерский проект «День Енисея» был инициирован основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска в 2011 году с целью привлечь внимание общественности к проблемам главной реки Сибири. Однако отклик оказался настолько широким, что акцию решено было сделать ежегодной. А уже в 2012 году власти Красноярского края, Республики Хакасия, а также Республики Тыва, где расположен исток реки, специальными постановлениями придали «Дню Енисея» статус регионального праздника. Официально он отмечается в последнюю субботу сентября.

Проект активно масштабируется, и с 2019 года в нескольких регионах России регулярно проводится экологический праздник «День реки». Цель этого масштабного события — очищение прибрежных территорий и объединение усилий сообществ для сохранения чистоты рек.

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