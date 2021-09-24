В России начнут отслеживать социально опасных школьников с помощью нейросетей

В России создадут систему выявления социально опасных учащихся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. На разработку из бюджета могут выделить 1,6 миллиарда рублей.

Речь идёт о системе, анализирующей письменные работы школьников и студентов, и определять «склонности к социально опасному и деструктивному поведению». Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев предположил, что речь идёт о нейросети, обученной на текстах, принадлежащих людям с психическими или социальными отклонениями.

Однако доктор психологических наук, академик Российской академии образования (РАО) Сергей Малых отмечает, что хоть искусственный интеллект и способен реагировать на слова-маркеры, которым его обучат, самое важное – это распознавание смысла текста.