24 сентября
Красноярск
погода +5 °C
73.01
 
€ 85.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В России начнут отслеживать социально опасных школьников с помощью нейросетей

Главная Общество
Красноярск
19:00 24 Сентября 2021
кража, происшествия, красноярск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В России создадут систему выявления социально опасных учащихся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. На разработку из бюджета могут выделить 1,6 миллиарда рублей.

Речь идёт о системе, анализирующей письменные работы школьников и студентов, и определять «склонности к социально опасному и деструктивному поведению». Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев предположил, что речь идёт о нейросети, обученной на текстах, принадлежащих людям с психическими или социальными отклонениями.

Однако доктор психологических наук, академик Российской академии образования (РАО) Сергей Малых отмечает, что хоть искусственный интеллект и способен реагировать на слова-маркеры, которым его обучат, самое важное – это распознавание смысла текста.

.«Чтобы понять, как связано написанное ребёнком с его состоянием, нужно проводить отдельное поведенческое исследование. Только на основании текста нельзя делать выводы о склонностях к преступлениям или суициду», – предупреждает Малых.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Роспотребнадзор не прогнозирует роста больных ковидом из-за увеличения количества международных рейсов

Роспотребнадзор не прогнозирует роста больных ковидом из-за увеличения количества международных рейсов

24 Сентября 2021 г.
В первом полугодии 2021 года специалисты досмотрели почти 16 тыс. пассажиров
Новости Красноярска: До конца года пассажиры могут приобретать льготные билеты в купе со скидкой по семейному тарифу

До конца года пассажиры могут приобретать льготные билеты в купе со скидкой по семейному тарифу

24 Сентября 2021 г.
Благодаря скидке для одного взрослого пассажира и ребенка она снижается в среднем на 40%
Новости Красноярска: Ещё 357 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом

Ещё 357 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом

24 Сентября 2021 г.
22 человека погибли от COVID-19
Новости Красноярска: Сотрудники РУСАЛа накануне общегородского субботника навели порядок на берегу Енисея

Сотрудники РУСАЛа накануне общегородского субботника навели порядок на берегу Енисея

24 Сентября 2021 г.
За два часа металлурги собрали 80 полных биг-бэгов
Новости Красноярска: Водоёмы Норильского промышленного района проверят на загрязнения

Водоёмы Норильского промышленного района проверят на загрязнения

24 Сентября 2021 г.
Из-за техногенной аварии 2020 года
Новости Красноярска: В Советском районе с берега Енисея собрали более 30 кубометров мусора

В Советском районе с берега Енисея собрали более 30 кубометров мусора

24 Сентября 2021 г.
Готовы поучаствовать в субботнике 193 организации
Новости компаний
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
23/09
Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме
21/09
Как Юником24 помогает выбрать надежную МФО
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Госдума РФ стала пятипартийной

Госдума РФ стала пятипартийной

21 Сентября 2021 г.
«Единая Россия» сохранила конституционное большинство
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД утвердили правила движения для электросамокатов в Красноярске

Сотрудники ГИБДД утвердили правила движения для электросамокатов в Красноярске

23 Сентября 2021 г.
Основные изменения коснулись ограничения скорости и размещения транспорта
Новости Красноярска: Красноярских водителей просят одеть авто зимнюю резину

Красноярских водителей просят одеть авто зимнюю резину

22 Сентября 2021 г.
На окраинах города уже выпал первый снег
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru