Водоёмы Норильского промышленного района проверят на загрязнения

Отбор проб воды и грунта на водоёмах Норильского промышленного района завершены. В ноябре станут известны результаты, сообщается на сайте правительства Красноярского края.
Специалистами были исследованы дно и берега озера Пясино, рек Амбарная, Пясина (исток), Далдыкан, ручья Безымянный. Отобраны более 200 проб грунта на линии уреза воды и у берегов водоёмов, донных отложений. Более 130 проб воды отобрано с поверхности водных объектов и с полуметровой глубины. Чтобы оценить фоновые показатели, замеры провели и выше участков загрязнения.
Министерство экологии Красноярского края заключило с подрядчиком контракт на проверку состояния водных объектов после техногенной аварии 2020 года.
«В этом году мы должны составить карту загрязнения водоёмов Норильского промышленного района. Проведённые исследования лягут в основу этой информации. Чтобы в 2023 году начать расчистку водных объектов, в следующем году приступим к разработке проектно-сметной документации», - рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.