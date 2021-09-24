Водоёмы Норильского промышленного района проверят на загрязнения

Отбор проб воды и грунта на водоёмах Норильского промышленного района завершены. В ноябре станут известны результаты, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Специалистами были исследованы дно и берега озера Пясино, рек Амбарная, Пясина (исток), Далдыкан, ручья Безымянный. Отобраны более 200 проб грунта на линии уреза воды и у берегов водоёмов, донных отложений. Более 130 проб воды отобрано с поверхности водных объектов и с полуметровой глубины. Чтобы оценить фоновые показатели, замеры провели и выше участков загрязнения.

Министерство экологии Красноярского края заключило с подрядчиком контракт на проверку состояния водных объектов после техногенной аварии 2020 года.