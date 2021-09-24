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Водоёмы Норильского промышленного района проверят на загрязнения

Главная Общество
Красноярск
16:30 24 Сентября 2021
норильск, загрязнение, вода
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Отбор проб воды и грунта на водоёмах Норильского промышленного района завершены. В ноябре станут известны результаты, сообщается на сайте правительства Красноярского края. 

Специалистами были исследованы дно и берега озера Пясино, рек Амбарная, Пясина (исток), Далдыкан, ручья Безымянный. Отобраны более 200 проб грунта на линии уреза воды и у берегов водоёмов, донных отложений. Более 130 проб воды отобрано с поверхности водных объектов и с полуметровой глубины. Чтобы оценить фоновые показатели, замеры провели и выше участков загрязнения. 

Министерство экологии Красноярского края заключило с подрядчиком контракт на проверку состояния водных объектов после техногенной аварии 2020 года. 

«В этом году мы должны составить карту загрязнения водоёмов Норильского промышленного района. Проведённые исследования лягут в основу этой информации. Чтобы в 2023 году начать расчистку водных объектов, в следующем году приступим к разработке проектно-сметной документации», - рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых. 

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