В Советском районе с берега Енисея собрали более 30 кубометров мусора

К участию приглашаются все горожане. Большая осенняя уборка пройдет в каждом районе. Убраться можно в своем дворе, офисе или на территории предприятия и на других городских территориях, где накопился мусор. Администрации районов готовы обозначить фронт работ. Так, в Свердловском районе ...