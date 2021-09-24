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В Советском районе с берега Енисея собрали более 30 кубометров мусора

Главная Общество
Красноярск
16:11 24 Сентября 2021
красноярск, уборка
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Некоторые организации и предприятия решили сегодня выйти на уборку, хотя общегородской субботник запланирован на 25 сентября. 

К примеру, за 2 часа с береговой линии в районе ул. Сергея Лазо более 40 сотрудников компании «Русал» собрали 80 больших мешков мусора, сообщается на сайте администрации города Красноярска. 

Коллектив базы отдыха «Зелёнка» убрался на прилегающей части берега в районе ул. Якутская. 

В рамках общегородского субботника пройдёт масштабная уборка прибрежной зоны Советского района силами нескольких предприятий. 

Свою готовность уже выразили 193 организации Советского района, – рассказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района. 

Фото: admkrsk.ru 

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