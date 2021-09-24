В Советском районе с берега Енисея собрали более 30 кубометров мусора

Некоторые организации и предприятия решили сегодня выйти на уборку, хотя общегородской субботник запланирован на 25 сентября.
К примеру, за 2 часа с береговой линии в районе ул. Сергея Лазо более 40 сотрудников компании «Русал» собрали 80 больших мешков мусора, сообщается на сайте администрации города Красноярска.
Коллектив базы отдыха «Зелёнка» убрался на прилегающей части берега в районе ул. Якутская.
В рамках общегородского субботника пройдёт масштабная уборка прибрежной зоны Советского района силами нескольких предприятий.
Свою готовность уже выразили 193 организации Советского района, – рассказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района.
Фото: admkrsk.ru