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На месте недостроя на Карла Маркса построят деловой центр

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Красноярск
14:18 24 Сентября 2021
красноярск, администрация
Фотография © admkrsk.ru
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В управлении архитектуры администрации Красноярска состоялось очное собрание, где обсудили судьбу недостроенного здания, расположенного на ул. Карла Маркса, 22а - это здание-цех кондитерской фабрики, его строительство началось в 1992 году.  Одна из компаний планирует выкупить его и построить многофункциональный деловой центр.    

Согласно проекту, в основе которого лежит концепция архитектурного бюро Сергея Шведова из Санкт-Петербурга, должно появиться офисное здание с музеем, кафе, фитнес-залом, подземной стоянкой. Прилегающую территорию планируют благоустроить. 

Пока проекту предстоит пройти государственную экспертизу.  

Итоги публичных слушаний опубликуют 6 октября на сайте администрации города Красноярска. 

Фото: admkrsk.ru  

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