На месте недостроя на Карла Маркса построят деловой центр

В управлении архитектуры администрации Красноярска состоялось очное собрание, где обсудили судьбу недостроенного здания, расположенного на ул. Карла Маркса, 22а - это здание-цех кондитерской фабрики, его строительство началось в 1992 году. Одна из компаний планирует выкупить его и построить многофункциональный деловой центр.
Согласно проекту, в основе которого лежит концепция архитектурного бюро Сергея Шведова из Санкт-Петербурга, должно появиться офисное здание с музеем, кафе, фитнес-залом, подземной стоянкой. Прилегающую территорию планируют благоустроить.
Пока проекту предстоит пройти государственную экспертизу.
Итоги публичных слушаний опубликуют 6 октября на сайте администрации города Красноярска.
Фото: admkrsk.ru