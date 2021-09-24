В Красноярске на месте недостроенной парковки возле «Кванта» хотят сделать рынок

Глава города Сергей Ерёмин рассказал телеканалу «Прима» о планах администрации открыть новый рынок на месте недостроенной парковки у ТЦ «Квант».

«Рынки обязаны быть в территории города. Не все рынки, что у нас есть, благоустроены — не можем вот на Злобино разобраться, на Матросова был ужас, мы его отдали под благоустройство. Но форматы, которые есть, они немного устаревшие. Формат рынка должен быть. Сейчас это уже не место, куда просто пришел и купил фруктов, овощей, мяса, это место должно быть с дополнительным смыслом, это должна быть городская площадка, фудкорты должны быть», – рассказал Сергей Ерёмин.

По планам, рынок должен совмещать в себе торговое и развлекательное пространство.

Напомним, что стройка парковки началась в 2007. Здесь планировался гараж администрации, но работы заморозили. В 2015 году стройку пытались возобновить, но и они не увенчались успехом. В прошлом году долгострой передали «Центру транспортной логистики», а в 2021 – полностью разобрали.

Фото: newslab.ru