Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2

Кого питает узел?

Весеннее половодье ежегодно доставляет немало проблем жителям Красноярска. Горячая вода в период паводка становится мутной, пользоваться ею неприятно. Чтобы навсегда решить эту проблему, Сибирская генерирующая компания ведет на Красноярской ТЭЦ-2 реконструкцию узла подготовки подпиточной воды.

Олег Бубновский Директор Красноярской ТЭЦ-2 СГК «Мы подаем в город ежечасно в среднем 16 тысяч тонн сетевой воды. Обратно на станцию возвращается на одну тысячу тонн меньше. Чтобы восполнить объем горячей воды, израсходованной горожанами на свои бытовые нужды, постоянно подпитываем систему водой, забираемой с береговой насосной станцией и нагреваемой на ТЭЦ. В следующий паводок мы перейдем на новую схему подпитки водой питьевого качества, которую нам будут подавать со скважин глубиной 20–25 метров».

Сейчас вода поступает на ТЭЦ напрямую из Енисея, нагревается и далее подается в открытую систему горячего водоснабжения. Именно поэтому весной на ее качество влияет паводок на малых реках — енисейских притоках. После реконструкции появится возможность брать воду для подогрева из городской системы питьевого водоснабжения, прошедшую природную очистку через многометровые слои песка и гальки на водозаборах красноярского водоканала.



Привет из СССР

Запитать ТЭЦ-2 от водозабора острова Отдыха планировали и советские инженеры. В 1960-х годах даже успели построить стальной трубопровод диаметром 800 мм. Но поскольку тогда качество воды красноярцев устраивало даже во время паводков, проект заморозили, а трубу так и не ввели в эксплуатацию. По расчетам проектировщиков, обеспечить для ТЭЦ-2 необходимый объем подпиточной воды способен новый водопровод даже меньшего диаметра — 500 мм. У современного материала высокая пропускная способность за счет минимального коэффициента шероховатости внутренних стенок.