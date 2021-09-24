Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2

Кого питает узел?
Олег БубновскийДиректор Красноярской ТЭЦ-2 СГК
«Мы подаем в город ежечасно в среднем 16 тысяч тонн сетевой воды. Обратно на станцию возвращается на одну тысячу тонн меньше. Чтобы восполнить объем горячей воды, израсходованной горожанами на свои бытовые нужды, постоянно подпитываем систему водой, забираемой с береговой насосной станцией и нагреваемой на ТЭЦ. В следующий паводок мы перейдем на новую схему подпитки водой питьевого качества, которую нам будут подавать со скважин глубиной 20–25 метров».
Привет из СССР
Труба в трубе Сейчас КрасКом ведет реконструкцию магистральной сети бестраншейным методом со стороны улицы 60 лет Октября в направлении улицы Лесопильщиков. Несмотря на сложность существующей трассы, проложенной полвека назад и имеющей на своем пути несколько крутых поворотов, этот маршрут, по оценке инженеров КрасКом, самый оптимальный. Нет необходимости рыть траншеи в густо застроенном микрорайоне. Разрабатывается один котлован в месте разворота стального трубопровода, который сначала с помощью видеоробота обследуют изнутри, а затем в него проталкивают полиэтиленовую «плеть», предварительно сваренную из нескольких труб. Диаметр одной пластиковой трубы составляет 500 мм, длина — 12 метров, вес — 620 кг. На строительство нового водопровода для Красноярской ТЭЦ-2 потребуется 135 штук таких труб, общий вес которых — 84 тонны.
Олег Гончеров Генеральный директор КрасКом «Специально для этого проекта мы приобрели новую сварочную установку для стыковой сварки полимерных труб большого диаметра. Санацию водопровода до ТЭЦ-2 ведут наши специалисты, которые прошли дополнительное обучение сварочным работам в „полевых условиях“. На сегодняшний день мы закончили реновацию первого участка — это 400 метров, а всего методом бестраншейной прокладки будет восстановлено около 1600 метров сетей холодного водоснабжения».
Полиэтиленовые трубы сваривают на гидравлическом аппарате температурой +250 °С. Расплавленные стыки прижимают друг к другу давлением до 25 килограмм-силы на один сантиметр квадратный. Надежность стыка не уступает прочности самих полиэтиленовых труб.
Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) применяются только на сетях холодного водоснабжения. Гарантийный срок их эксплуатации — 50 лет.
В общей сложности в рамках совместного проекта СГК и КрасКом по улучшению в период весенних паводков качества горячего водоснабжения от Красноярской ТЭЦ-2 будет проложено более 2 700 метров новых сетей. Завершить реновацию городской сети водоснабжения красноярского водоканала и реконструкцию узла подготовки подпиточной воды на Красноярской ТЭЦ-2 планируется в апреле 2022 года.
Фото: СГК