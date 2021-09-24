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Памятник Поздееву в Красноярске оставили без рук и зонта

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Красноярск
11:56 24 Сентября 2021
общество, красноярск, культура, благоустройство, в красноярске
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Памятник художнику Андрею Поздееву, который стоит на проспекте Мира, нуждался в обследовании и ремонте: на скульптуре были замечены повреждения.

Фотографиями памятника с повреждениями делился на своей странице в «Фейсбуке» режиссер и продюсер, красноярец Макс Антипов. Он увидел трещины на скульптуре и обратил внимание мэрии Красноярска на это.

Памятник Поздееву в Красноярске оставили без рук и зонта

 

Памятник Поздееву в Красноярске оставили без рук и зонта

24 сентября корреспондент sibnovosti.ru заметил, что скульптура известного художника стоит без рук и зонта. Но это не хулиганы его разобрали, а рабочие ремонтируют и приводят его в порядок. Ранее специалисты администрации Красноярска осмотрели монумент и решили отреставрировать арт-объект. 
 

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