Памятник Поздееву в Красноярске оставили без рук и зонта

Памятник художнику Андрею Поздееву, который стоит на проспекте Мира, нуждался в обследовании и ремонте: на скульптуре были замечены повреждения.

Фотографиями памятника с повреждениями делился на своей странице в «Фейсбуке» режиссер и продюсер, красноярец Макс Антипов. Он увидел трещины на скульптуре и обратил внимание мэрии Красноярска на это.

24 сентября корреспондент sibnovosti.ru заметил, что скульптура известного художника стоит без рук и зонта. Но это не хулиганы его разобрали, а рабочие ремонтируют и приводят его в порядок. Ранее специалисты администрации Красноярска осмотрели монумент и решили отреставрировать арт-объект.

