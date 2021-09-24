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Гидроэнергетики Богучанской ГЭС приглашают школьников Кодинска в Энергокласс

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Красноярск
11:52 24 Сентября 2021
общество, школьники, образование, гэс
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В Центре дополнительного образования детей города Кодинска возобновляются занятия профильного Энергокласса* ПАО «РусГидро». Школьникам 9-11 классов предложена учебная программа, в которой углубленные занятия физикой и математикой дополнят специальные предметы – гидравлика и гидрология, «Единая энергосистема и энергосбережение», онлайн курс «Современная энергетика» и другие. Занятия в новом учебном году будут проходить в обновленных классах: на средства Богучанской ГЭС в 2021 году Центр полностью обновил мебель, приобрел новое компьютерное оборудование и лицензионные программы.

Проект Энергокласс стартовал в Кодинске в 2011 году и на сегодняшний день состоялось уже семь выпусков. Школьники из Кодинска регулярно принимают участие в Летней энергетической школе и побеждают в онлайн играх «Энерго-квиз», в которых участвуют учащиеся Энергоклассов из 11 регионов присутсвия Группы РусГидро. Большинство выпускников поступают в вузы на технические специальности.

Студенты из Кодинска учатся в Сибирском федеральном университете, Новосибирском государственном техническом университете, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А.Гагарина. В 2021 году семь из одиннадцати выпускников поступили на бюджетные места на специальность «Электроэнергетика и электротехника». Выпускники Энергокласса, продолжающие обучение и уже работающие на Богучанской ГЭС, встречаются со школьниками и рассказывают о своем пути в профессию.

С 2021 года профориентационные проекты ПАО «РусГидро» включены в обновленный перечень Министерства просвещения РФ, предоставляющий дополнительные баллы при поступлении в вузы. Участники проектов «Энергокласс» и «Летняя энергетическая школа» могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании. В их числе Иркутский национальный исследовательский технический университет, Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Сибирский федеральный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Амурский государственный университет, Северо-Кавказская государственная академия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, а также другие вузы страны.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

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