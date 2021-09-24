За фиктивный отлов бездомных животных минусинский бизнесмен присвоил себе более 780 тысяч рублей

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, предприниматель взял на себя обязательства по отлову, учёту, содержанию и обращению с безнадзорными животными в Минусинском районе, заключив соответствующие договоры.

При проверке документации сотрудники полиции выяснили, что мужчина предоставил в муниципальное учреждение, которое заключило с ним контракты, недостоверные сведения об оказанных услугах, связанных с утилизацией погибших животных. Ему были излишне выплачены бюджетные средства — более 780 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

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