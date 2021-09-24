За сутки в Красноярском крае возбудили три уголовных дела за незаконное хранение оружия и патронов

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота порядка 400 патронов и два ружья, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Первый случай произошёл в Рыбинском районе. Там житель дер. Налобино 1971 года рождения открыл стрельбу на улице. После того, как мужчина увидел полицейских, он заперся во дворе дома и не открывал двери, несмотря на законные требования. Во дворе в траве был обнаружен выброшенный стрелком обрез двуствольного ружья 16 калибра, в стволе находились две стреляных гильзы. В доме были обнаружены и изъяты порядка 60 патронов к ружью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Также нарушитель будет привлечён по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

В Богучанском районе в гараже у мужчины 1955 года рождения сотрудниками полиции обнаружено и изъято 300 патронов к нарезному оружию. Мужчина имеет лицензию только на гладкоствольное оружие.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Минусинске за незаконный сбыт двустволки задержали мужчину 1978 года рождения. Местный житель нашел в квартире умершего отца три ружья. При этом отец являлся законным владельцем оружия. Сдавать оружие в полицию сын не стал, решил продать знакомому охотнику. Возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ. А в отношении купившего ружьё, рассматривается вопрос о привлечении его по ст. 20.10 КоАП РФ «Незаконное приобретение огнестрельного оружия».

Фото: 24.мвд.рф