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Самозанятые края могут выиграть по 100 тысяч рублей

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Красноярск
11:25 24 Сентября 2021
красноярск, конкурс
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Самозанятые Красноярского края могут выиграть 100 тысяч рублей на продвижение своих товаров или услуг. Заявки на участие в I Региональном конкурсе для самозанятых «Лучший в своём деле» принимаются до 30 сентября.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, зарегистрированные в качестве самозанятого больше трёх месяцев и работающие на территории Красноярского края. Участники не могут быть индивидуальными предпринимателями.

Лучших определят в следующих номинациях: «Кулинарный шедевр» (производители пищевой продукции), «Мастер на все руки» (производители непищевой продукции), «Лучший мастер бьюти-индустрии», «Лучший проект в сфере дизайна и фотографии» и «Репетитор года».

Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку, отправить её скан на электронный адрес vopros@mb24.ru или принести оригинал на бумажном носителе в центр «Мой бизнес» (ул. Матросова, 2). Итоги подведут 14 октября на форуме самозанятых «Всё сам» в МВДЦ «Сибирь».

Дополнительная информация по телефону 8-800-234-0-124.

Фото: © mybiz63.ru

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