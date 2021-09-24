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Подходят к завершению работы по очистке дамбы и укреплению откоса на Абаканской протоке

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Красноярск
10:57 24 Сентября 2021
общество, красноярск, благоустройство, восстановление
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Данной информации поделился в своём аккаунте Instagram мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

— Завершаем сложные инженерные работы по восстановлению проточности через дамбу на Абаканской протоке и укреплению откоса, — поделился Сергей Ерёмин.

Как выяснилось при исследовании, водопропускные трубы забиты камнями и мусором, соответственно вода через них, можно сказать, не проходила. Стало понятно, почему протока зацвела. Разобрали часть дамбы, достали трубы, прочистили их и установили назад. Водолазы очищают от мусора и брёвен выход трубы со стороны протоки. Уже сейчас трубы пропускают столько воды, сколько и планировалось во время строительства сооружения, а температура воды упала на 3 градуса.

Проведены работы по восстановлению насыпи, выполнено укрепление откосов. До середины октября восстановят их небольшую часть, благоустроят и создадут пешеходную дорожку.

Фото: instagram.com/eremin__krsk

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