Завершено расследование уголовного дела о беспорядках в ангарской колонии

В Иркутской области 19 человек являются фигурантами уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в одной из исправительных колоний. Они произошли в городе Ангарске в апреле прошлого года.

О завершении расследования этого дела сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Обвинения были предъявлены по ч. ч. 1, 2 ст. 212 (массовые беспорядки) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии).

Как рассказали в следственном управлении, беспорядки произошли в исправительной колонии №15, где несколько заключенных не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения. Затем они подожгли несколько объектов в промышленной зоне колонии.

«В отношении иных соучастников расследование будет продолжено в отдельном производстве», - отметил также в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце 2017 года Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор 33 участникам массовых беспорядков в Ангарской воспитательной колонии, которые произошли весной 2015-го. 23 фигуранта дела тогда получили от одного года семи месяцев до шести лет лишения свободы.

Фото: страница следственного управления СКР по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»