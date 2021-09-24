Разрешения на ввоз лекарств для тяжелобольных пациентов будут выдавать на портале госуслуг

Правительство Российской Федерации утвердило правила выдачи разрешений на ввоз лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Медицинские организации и благотворительные фонды России с марта 2022 года смогут подавать заявления с помощью госуслуг, сообщается официальной группе «ВКонтакте» министерства здравоохранения Российской Федерации.

Данное решение упростит и ускорит процесс ввоза в Россию незарегистрированных медицинских изделий, необходимых пациентам по жизненным показаниям. Ранее ввоз в Россию таких изделий происходил в индивидуальном порядке после согласования с Росздравнадзором. Чёткого регламента не было.

С 1 марта разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней, это поможет сократить срок ожидания медпрепаратов для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

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