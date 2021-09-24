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Лесные пожарные получили три новые моторные лодки

Главная Общество
Красноярск
09:25 24 Сентября 2021
общество, лодка, пожарные
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Автопарк краевого Лесопожарного центра пополнили три новые моторные лодки, благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— При патрулировании лесов и для доставки специалистов к очагам возгораний применяется водный транспорт. Если пожар действует в труднодоступной местности, пересечённой водоёмами, такая техника просто не заменима. Ведь из-за отсутствия дорог туда невозможно добраться наземным транспортом. Также не всегда возможно применение авиации в условиях нелётной погоды, скалистой местности или отсутствии посадочной площадки, — рассказал Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра.

Специалисты уже протестировали две лодки на Красноярском водохранилище, лодки готовы к эксплуатации. Одну направят для патрулирования по реке Кан в Уяр. Вторую — в Байкит.

— Эти лодки предназначены для работы в сложных условиях, они специализированные, манёвренные. Усиленное дно даёт максимальную возможность проходимости по мокрым камням, —подчеркнул Александр Киселев, командир Центрального авиазвена краевого Лесопожарного центра.

Кстати, ранее лесные пожарные арендовали водную технику, сейчас у них шесть собственных плавсредств. В 2022 году планируется приобрести ещё четыре. 

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

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