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Суд в Красноярске требует демонтировать незаконный забор возле реки Базаихи

Главная Общество
Красноярск
10:55 24 Сентября 2021
красноярск, прокуратура
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Суд обязал демонтировать ограждения в водоохранной зоне реки Базаиха. Все работы возложили на собственника.

Забор перекрывает участок в районе садового некоммерческого товарищества «Полянка». Прокуратура выяснила, что часть ограждения выходит за пределы участка и перекрывает доступ к реке.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление к собственнику земельного участка с требованием обеспечить свободный доступ к реке Базаиха путём демонтажа незаконно установленного забора, – рассказали в надзорном ведомстве. — Заочным решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, его фактическое исполнение будет проконтролировано».

В прошлом году после вмешательства прокуратуры в  Красноярском крае демонтировали 78 незаконных объектов в пределах водоохранных зон.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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