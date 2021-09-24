Суд в Красноярске требует демонтировать незаконный забор возле реки Базаихи

Суд обязал демонтировать ограждения в водоохранной зоне реки Базаиха. Все работы возложили на собственника.

Забор перекрывает участок в районе садового некоммерческого товарищества «Полянка». Прокуратура выяснила, что часть ограждения выходит за пределы участка и перекрывает доступ к реке.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление к собственнику земельного участка с требованием обеспечить свободный доступ к реке Базаиха путём демонтажа незаконно установленного забора, – рассказали в надзорном ведомстве. — Заочным решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, его фактическое исполнение будет проконтролировано».

В прошлом году после вмешательства прокуратуры в Красноярском крае демонтировали 78 незаконных объектов в пределах водоохранных зон.

Фото: epp.genproc.gov.ru