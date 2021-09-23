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В Норильске презентовали проекты новой школы и поликлиники

Главная Общество
Красноярск
22:35 23 Сентября 2021
в красноярском крае, норильск
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Первые проекты программы реновации представил проектный офис Заполярного филиала «Норникеля» по развитию Норильска, созданный для реализации соглашения о социально-экономическом развитии заполярного города.

Проектный офис, созданный весной этого года, возглавил Сергей Шишкунов, он ранее руководил возведением многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «СпортХолл «Айка» в Промышленной строительно-монтажной компании.

— Наша главная задача — вместе с властями города и Агентством развития Норильска до 2035 года реализовать четырехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии заполярного города. Совместно мы будем выступать заказчиком, планировать и сопровождать программы, вести технический контроль и надзор за производством работ по проектам, — рассказал Сергей Шишкунов.

Уже представлены первые проекты команды. В администрации города на градостроительном совете прошла презентация концепций зданий поликлиники в Талнахе и гимназии в Норильске. Градостроительным советом согласованы оба предварительных проекта.

В 2024–2025 гг объекты должны заработать. Общая площадь поликлиники будет свыше 11 тыс м². По проекту предусмотрено строительство шестиэтажного здания. В нём будут располагаться отделения для взрослых и детей, дневные взрослые и детские стационары, женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, стоматология и рентгенологическое отделение. Медицинское учреждение оснастят самым современным оборудованием. «Норникель» на строительство направит более 2 млрд руб. Участники градостроительного совета рекомендовали уменьшить этажность здания до четырёх-пяти этажей из-за ветровой и снежной нагрузки. Предстоит определиться и с облицовкой фасада, цветовой гаммой.

В Норильске презентовали проекты новой школы и поликлиники

На реконструкцию гимназии № 4 компания «Норникель» заложила 1,2 млрд руб. Создадут два новых современных корпуса на месте старых строений. Их соединят крытой галерей, также благоустроят прилегающую территорию. Общая территория застройки — более 17 тыс м². Гимназия будет рассчитана на 650 детей. В пятиэтажном здании разместят учебные классы, лингвистические аудитории, начальную школу со спальнями для малышей, пищеблок на 300 человек, спортзал и библиотеку. Один этаж будет полностью техническим. По рекомендации градостроительного совета фасад школы выполнят в историческом стиле нынешнего здания, предложено предусмотреть архитектурную подсветку.

На объектах сначала пройдут изыскательские работы по исследованию грунтов, в старом здании гимназии ещё проанализируют устойчивость конструкций. И только после этого примут решение о реконструкции школы или новом капитальном строительстве.

Подрядчиков отберут на конкурсе. Главное требование — опыт строительства подобных объектов в районах Крайнего Севера.

Помимо этих двух работ по возведению, буквально в ближайшие годы в Норильске продолжат снос аварийного жилищного фонда и стартуют проекты по строительству многоэтажных жилых домов, Арктического музея современного искусства, ремонту Заполярного государственного университета и возведению ещё одной современной школы на 1 100 мест.

Инвестиции «Норникеля» в обновление Норильска по четырехстороннему соглашению о социально-экономическом развитии города до 2035 года составят более 81 млрд руб. из общего объёма вложений почти в 120 млрд руб. Компания выделит на развитие территории промышленного района еще 150 млрд руб. по двухсторонней программе с городом

До 2035 г. запланировано 185 мероприятий, они касаются почти 260 объектов: модернизация ЖКХ, благоустройство территории, реновация жилищного фонда, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

Фото: Норникель

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