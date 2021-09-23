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На строящемся катке в Канске начали заливать лёд

Главная Общество
Красноярск
19:00 23 Сентября 2021
в красноярском крае, каток
Фотография © admkrsk.ru
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В Канске продолжают строительство нового ледового катка. Сегодня на «Восток Арене» начали заливать лёд. Специалисты установили холодильное оборудование и подключили систему охлаждения. После затвердевания, лёд покрасят в белый цвет и нанесут разметку. Все работы займут не меньше недели.

После строительства в комплексе будут тренироваться местные хоккеисты. В Канске не было возможности для круглогодичных занятий, поэтому летом им приходилось ездить в Подгорный или Красноярск за свой счёт. 

Кроме этого, в здании будут трибуны на 250 мест, раздевалки с душевыми и санузлами, медпункт, тренажерный зал, зал хореографии, буфет. На арене будут, кроме хоккеистов, будут готовится к выступлениям фигуристы, а также проходить массовые катания горожан.

Общая стоимость проекта – 420 млн рублей. Крытый каток готов на 80 %, сдача объекта «под ключ» запланирована на конец 2021 года. Все работы проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».   

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