На строящемся катке в Канске начали заливать лёд

В Канске продолжают строительство нового ледового катка. Сегодня на «Восток Арене» начали заливать лёд. Специалисты установили холодильное оборудование и подключили систему охлаждения. После затвердевания, лёд покрасят в белый цвет и нанесут разметку. Все работы займут не меньше недели.

После строительства в комплексе будут тренироваться местные хоккеисты. В Канске не было возможности для круглогодичных занятий, поэтому летом им приходилось ездить в Подгорный или Красноярск за свой счёт.

Кроме этого, в здании будут трибуны на 250 мест, раздевалки с душевыми и санузлами, медпункт, тренажерный зал, зал хореографии, буфет. На арене будут, кроме хоккеистов, будут готовится к выступлениям фигуристы, а также проходить массовые катания горожан.



Общая стоимость проекта – 420 млн рублей. Крытый каток готов на 80 %, сдача объекта «под ключ» запланирована на конец 2021 года. Все работы проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».