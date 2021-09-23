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В Красноярске официально разрешили работать ещё одному частному зоопарку

Главная Общество
Красноярск
18:30 23 Сентября 2021
красноярск, зоопарк, роспотребнадзор
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Россельхознадзор разрешил работать зоопарку «Страна Енотия». Теперь у компании есть бессрочная лицензия на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях.

Подобную проверку должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации или предприниматели, содержащие или использующие животных для развлекательных целей, рассказали в ведомстве.  

«С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться», – рассказали в Россельхознадзоре.

Все проверки организовываются по заявкам самих организаций.

Фото: vk.com/zoo.krsk

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