В Красноярске официально разрешили работать ещё одному частному зоопарку

Россельхознадзор разрешил работать зоопарку «Страна Енотия». Теперь у компании есть бессрочная лицензия на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях.

Подобную проверку должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации или предприниматели, содержащие или использующие животных для развлекательных целей, рассказали в ведомстве.

«С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться», – рассказали в Россельхознадзоре.

Все проверки организовываются по заявкам самих организаций.

Фото: vk.com/zoo.krsk