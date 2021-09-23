В Лесосибирске построили дом для 175 переселенцев из аварийного жилья

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, в Лесосибирске завершили строительство трёхподъездного пятиэтажного 60-квартирного дома, построенного из кирпича. В нём есть одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, лоджии застеклены, в квартирах — натяжные потолки, в кухнях — электрические плиты. Дорога возле дома асфальтирована, установлен детский игровой комплекс.

Уже в октябре в новый дом заселятся 175 человек из аварийного жилья.

— Я прожила в старом доме 31 год, его уже невозможно ремонтировать. Обогреваемся мы печкой, на улице вода и туалет. Я так рада переезду! Даже район менять не придётся! Больше меня радуются сын и внучка, которые переезжают со мной, — поделилась Елена Михальчук, жительница Лесосибирска.

Фото: newstula.ru