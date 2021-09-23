В Красноярском крае мать наказали за неправильное кормление ребёнка

Жительницу Абанского района подозревают в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Прокуратура установила, что с февраля по апрель 2021 года мать не соблюдала рекомендации по кормлению своего ребёнка, полученные от лечащего врача.

Трёхмесячный ребёнок имел задержки в физическом развитии. Из-за неправильного кормления появилась угроза ещё большего вреда его здоровью, поэтому суд лишил 38-летнеюю женщину родительских прав и передал ребёнка в специализированное детское учреждение

Матери ребёнка может грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до 3 лет по статье 156 УК РФ.