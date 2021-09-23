Виновник ДТП заплатил 300 тысяч рублей за моральный вред

В Железногорске 27-летний водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на «встречку», не уступив дорогу мотоциклисту, имеющему преимущество. В результате нарушения ПДД произошло столкновение. Мотоциклисту был причинён тяжкий вред здоровью, сообщается на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Суд признал нарушителя виновным и вынес решение взыскать с него 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также ограничено право выезда мужчины за пределы России и вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества.

Фото: twitter.com/Genproc/