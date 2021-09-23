В посёлке Курагино открыли представительство центра «Мой бизнес»

В посёлке Курагино открылся филиал центра «Мой бизнес». Теперь предприниматели и самозанятые могут получить узнать обо всех государственных мерах поддержки или получить различные услуги для бизнеса, к примеру, помощь в сертификации продукции или размещение на электронных торговых площадках.

«Главная задача центра – сосредоточить все возможные услуги и меры государственной поддержки для бизнеса в одном месте, чтобы любой предприниматель мог оперативно решить свои вопросы. Здесь можно получить большой перечень самых востребованных у предпринимателей мер поддержки и услуг. Это, например, микрокредитование по ставке от 3% годовых», – рассказывает первый заместитель руководителя региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Черников.

До конца года в каждом муниципальном образовании запланировано открытие такого центра. Сегодня офисы есть в в Красноярске, Минусинске, Лесосибирске, Железногорске, Зеленогорске, Назарове, Шарыпове, Каратузском, Манском, Шушенском, Курагинском и Ермаковском районах.